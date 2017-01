Voz de protagonista: Gonzalo Roy Presson



“Se trató de una temporada súper positiva. Si bien nos enfocamos en el rendimiento y no en los resultados, salir campeón invicto (NdeR: Cat. Sub 10 de Interclubes AAT) fue algo impensado, pero bien recibido. El futuro es muy provechoso porque los chicos entendieron muchas cosas de cómo jugar en equipo en un deporte individual y van creciendo partido a partido y torneo a torneo. Ahora, estamos muy esperanzados de cara al próximo año”.

